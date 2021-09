Temporal atinge sul da BA; ventos fortes são registrados em Ilhéus e Porto Seguro

O mau tempo que tem castigado o Rio de Janeiro parece ter chegado ao sul da Bahia. O Centro de Hidrografia da Marinha emitiu um alerta de ventos fortes desde a área costeira de Arraial do Cabo, no Rio, até Caravelas, na Bahia. A ventania já foi registrada em uma praia de Ilhéus e em Porto Seguro.

A Marinha ainda informou sobre a possibilidade de ressaca no sul do estado. Com ondas de até 5 metros, em alto mar, e de 3,5 metros na faixa litorânea. O alerta vai até a sexta-feira (24).

Já em Porto Seguro, o Instituto Climatempo detectou fortes ventos, com velocidade média de 17 km/h nesta quarta-feira (22). Os moradores ainda deverão ter que tirar os casacos do guarda-roupa, já que a temperatura pode cair para 19°C, com máxima de 29°C. A probabilidade de chuva é de 90%. As informações são da TV Santa Cruz.

Tempo ruim no Rio

Na tarde desta terça-feira (21), a cidade do Rio de Janeiro passou por uma forte mudança no tempo, frtes rajadas de ventos de até 77,8 km/h causaram grandes estragos. Segundo o Climatempo, a capital enfrenta uma frente fria, potencializada pela presença de um ciclone na costa brasileira.

Com a situação preocupante, a Prefeitura do Rio alertou sobre a possibilidade de ocorrências de alto impacto no município, que entrou em estágio de mobilização, o segundo nível em uma escala de cinco.