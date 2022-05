Tendência de chuvas em Salvador permanece até quarta-feira (11)

Uma frente fria vinda do Sudeste traz para Salvador as chuvas acompanhadas de rajadas de vento que estão causando transtorno em algumas áreas da cidade nesta segunda-feira (9).

Na Rua Barão de Cotegipe, na Calçada, pedestres e até motoristas tiveram dificuldades de locomoção. Além disso, a Transalvador registrou focos de alagamento na Avenida Tancredo Neves, sentido Rodoviária, e o trânsito prejudicado em trechos da Avenida Paralela. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Na terça (10) ainda são esperadas chuvas fracas a moderadas com risco para deslizamentos de terra, devido aos acumulados de chuvas.

A tendência é de que as chuvas comecem a reduzir na quarta-feira, ao longo do dia. As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador.

Os bairros com maior acumulado de chuvas nas últimas 12h foram registrados na Base Naval de Aratu (80,4mm), Itacaranha (72mm), Ilha de Maré (69mm), São Tomé de Paripe (65,3mm) e Alto do Cabrito (61,6mm).

A Codesal ainda recebeu 34 solicitações até às 13h15. Foram nove ameaças de desabamento, sete ameaças de deslizamento, uma árvores ameaçando cair, dez avaliações de imóveis alagados, um desabamento de imóvel, um desabamento parcial, três deslizamentos de terra e uma infiltração.

O órgão permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199 e emite alertas por SMS. É possível enviar um SMS com o número do seu CEP para 40199 e receber os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.