Tenenge confirma presença na 20ª edição da Rio Oil & Gas

A Tenenge estará presente em mais uma edição da Rio Oil & Gas, considerada a maior feira do setor de petróleo e gás na América Latina. A edição de 2022 do evento será realizada entre os dias 26 e 29 de setembro, no Boulevard Olímpico, no Centro do Rio de Janeiro.

Durante o evento, além do estande, a companhia terá em seu espaço uma parte dedicada ao complexo Enseada, um empreendimento do Grupo Novonor, localizado na Bahia, que atua como um hub de soluções em atividades navais, industriais e logístico-portuárias.

"Temos um amplo portfólio de soluções para esse mercado, com os diferenciais de inovação, robustez, eficiência e toda a expertise que a Tenenge acumulou ao longo dos 67 anos de história, contribuindo com projetos estratégicos para o crescimento do Brasil”, afirma Mauricio Almeida, diretor de Plantas Industriais na Tenenge.

A Rio Oil & Gas deve receber mais de 40 mil participantes nos quatro dias. Ao longo de toda a feira haverá atendimento técnico especializado das equipes e a participação da Tenenge e Enseada na Rodada de Negócios da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP).

Atualmente, a Tenenge executa, entre outros projetos, a expansão da planta de Eteno Verde para a Braskem, no Rio Grande do Sul, e o fechamento do ciclo combinado da Usina Termelétrica de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para Furnas. No passado, a empresa já atuou em relevantes e emblemáticas obras no país, como a Usina Hidrelétrica de Itaipu e o Polo Petroquímico de Camaçari.



*Sob supervisão de Monique Lôbo