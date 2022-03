Tenha atitude

O conjuntinho está valendo e em qualquer idade. Depois que aprendemos a descombinar, usar tudo casado novamente, também é uma opção democrática e engenhosa. Atrás de uma boa inspiração? Olhos abertos para a campanha da marca brasileira de moda feminina Atitú (atitu.com.br), que depois de desfilar na Nova York Fashion Week, também marcou presença na semana de moda de Paris, onde apresentou 8 looks da nova coleção Gerações. Cool!

O eleito

Um boné fashion para dar aquela incrementada no look. Procura um com um shape bem irreverente para chamar de seu? Então, dá aquela espiadinha no modelito da Nike (nike.com.br), que casa bem com qualquer visu mais urbano. Dica de stylist: aposta em uma mistura criativa usando a peça com um item mais formal. Que tal experimentar um blazer? Preço: R$ 89,99.

Olha ela

Hora de eleger uma bota bem pensada e colocar para jogo. A dica é apostar em um visu fresh e bater muita perna com o calçado. Esse coturno da marca Vittal, custa R$ 187,7, e dá para ser usado com uma meia mais alta listrada. Onde achar? E-commerce da Dafiti (dafiti.com.br).





Achadinho

“ A vida é muito curta pra usar meias brancas”. Esse é o slogan criativo da brand Soumeias (soumeias.com), que tem um acervo pra lá de fashion e capaz de tirar a mesmice de qualquer look. Em tempo: ao comprar um par, um outro é doado para abrigos, instituições ou pessoas carentes. Preço: R$ 49 cada par.

Curingão

Já foi o tempo que o top esportivo era usado apenas para malhar, na academia de ginástica. A peça bebe na fonte da versatilidade e, hoje, você faz muitas composições com ela. O vixe amou a aposta da Renner (lojasrenner.com.br) que tem uma cor bem vibrante e você leva para casa por R$ 49,9.

Lar doce lar

Um cachepot criativo deixa aquele cantinho da casa aconchegante e mais intimista. O vixe amou esse lançamento da Westing Now (now.westwing.com.br), feito em cerâmica e com pintura geométrica. Agora, é só eleger a plantinha. Custa R$ 54,9.





Nota 10: Uma grávida, já nas últimas semanas de gestação, cedeu seu lugar na fila para uma senhora idosa que estava de muleta, mesmo a prioridade sendo sua.

Nota 0: Em um espaço público você tem que pensar na coletividade. Sendo assim, não dá para ligar o celular e colocar no viva voz. Ninguém está interessado na sua conversa.