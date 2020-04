Tentando 'empurrar' as dívidas? Veja 10 medidas adotadas por bancos na pandemia

Uma mensagem de SMS do banco nunca tinha provocado uma sensação de alívio tão grande na personal trainer Débora Leite. Com o fechamento das academias, ela, que é autônoma, estava preocupada em como garantir o pagamento do financiamento do seu carro. “O banco enviou o torpedo oferecendo a possibilidade de jogar a próxima parcela para 60 dias. Não pensei duas vezes e entrei logo em contato”, afirma.

Débora paga R$ 500 por mês de uma linha de crédito dividida em 36 parcelas. “Com sou autônoma e sem a previsão de quando as academias voltam a funcionar, preferi jogar esta dívida para frente. Minha próxima parcela ficou para junho. Espero já ter voltado a trabalhar”.

Débora conseguiu um prazo maior para pagar o financimento do carro

(Foto: Acervo Pessoal)

O pagamento das contas tem sido a dor de cabeça de muita gente que viu a renda cair de março para cá. E é nos bancos que estão mais da metade das dívidas dos consumidores (52,69%), segundo o SPC Brasil. Em seguida vem o Comércio (17,49%) e Comunicações (11,94%). Diante deste cenário a Federação Nacional dos Bancos (Febraban) já contabilizou, desde o início do mês, mais de dois milhões de dívidas renegociadas no país.

“Inevitavelmente esta pandemia afeta fortemente as finanças de todos, pessoas físicas e jurídicas. O importante é solicitar a pausa para evitar ficar com os contratos vencidos e com isso a cobrança de juros de mora muito elevados”, pontua o diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira.

Com base em levantamento parcial feito pela entidade, os valores dessas renegociações chegam a R$ 200 bilhões. A Caixa Econômica lidera, registrou 1 milhão de pedidos em contratos habitacionais, com oferta de R$ 111 bilhões em créditos e carências de até 90 dias. Em seguida, vem o Bradesco (635 mil pedidos), Itaú (302,3 mil pedidos), Banco do Brasil (200 mil pedidos) e Santander (80,9 mil pedidos).

Condições

Entre as condições está carência de 2 a 3 meses no vencimento de parcelas em várias linhas, como crédito pessoal, imobiliário, com garantia de imóveis, para aquisição de veículos e capital de giro. O CORREIO listou 10 condições especiais que os bancos e também as fintechs estão ofertando e que podem ajudar os consumidores neste momento (veja mais detalhes abaixo).

No entanto, antes de partir para a negociação, vale rever todo o orçamento e o custo desta prorrogação. “Alguns bancos pausam as parcelas e o valor que não foi pago será incorporado ao saldo devedor e incluídas nas parcelas futuras e o restante das parcelas terão uma pequena elevação", diz Oliveira, que recomenda: "É fundamental analisar todos os detalhes da oferta”.

Foi o que fez o designer, Wilton Nascimento. Com 95% do financiamento do imóvel quitado, as próximas parcelas seriam maiores. “Esse mês seriam duas prestações de R$ 700. Liguei e fui bem honesto ao solicitar que o valor da prestação fosse revisto”, conta. Ele conseguiu ajustar o valor total que faltava para concluir o pagamento com um sinal de R$ 700 e as últimas cinco parcelas para quitar R$ 600.

Alternativas

Ainda que na maioria dos casos os bancos tenham estendido o prazo de pagamento para 60 dias, instituições como o Banco BMG esticaram o período do financiamento por um tempo bem maior: o empréstimo consignado parcelado em 72 meses pode ser prorrogado para 84 meses.

Para aqueles que estão angustiados com os juros, principalmente do cartão, que é a linha mais cara atualmente (263,71% ao ano), o Nubank conseguiu reduzir em 80% a taxa que praticava, derrubando para 1,9% ao mês.

“O atual momento traz impactos financeiros para milhões de brasileiros. Queremos atravessá-lo ao lado dos clientes, com ainda mais empatia e solidariedade", afirma David Vélez, CEO e fundador do Nubank.

As faturas fechadas desde o dia 1 de abril podem ser parceladas em até 12 vezes. E Também está dando cupons de descontos para o Rappi e iFood e vouchers de terapia online para os seus clientes acessarem a plataforma Zenklub, que conecta terapeutas, psicólogos e psicanalistas.

“Desde que foi lançado, há pouco mais de duas semanas, o movimento já ajudou milhares de clientes por meio dos parceiros anunciados - disponibilizando alimentos, produtos de limpeza e higiene, além do tele atendimento médico e psicológico”, completa Vélez.

Dez medidas adotas pelos bancos por conta da pandemia

1. Banco Original A fintech vai pagar R$ 60 a mais do auxílio emergencial para clientes da instituição, ou seja 10% do benefício de R$ 600 que será creditado pelo governo. Também como parte das medidas, a instituição anuncia 90 dias de prorrogação no pagamento para qualquer cliente com empréstimo pessoal.

2. Banco do Brasil O BB está oferecendo carência em linhas de crédito para clientes pessoa física. É possível ter até 180 dias para pagar a primeira parcela em novos contratos ou renovações de empréstimos. A possibilidade de renovação está disponível nos canais digitais.

3. Caixa O banco reduziu os juros e está possibilitando também a pausa no pagamento das dívidas, por até 60 dias. Nas prestações de novos contratos habitacionais, o prazo é de seis meses. Contratos mais antigos, três meses. Quanto Ás taxas, as linhas de crédito pessoal para o consignado começam em 0,99% ao mês (a.m). O penhor, a partir de 1,99% a.m., e CDC (crédito pessoal) a partir de 2,17% a.m. A solicitação da pausa pode ser feita pelo site www.caixa.gov.br/caixacomvoce ou pelo aplicativo do banco.

4. Itaú A prorrogação de dívidas por 60 dias é válida para clientes em dia com o banco. Durante este período, será mantida a mesma taxa de juros, sem a cobrança de multa.

5. Santander Clientes com parcelas de dívidas vencidas e não pagas desde o último dia 16 de março ou que tenham prestações a vencer até 15 de maio podem ter o prazo para o pagamento automaticamente prorrogado por até 60 dias, sem qualquer acréscimo. Já a fatura do cartão com vencimento a partir de 15 de abril (quarta-feira) poderá ser dividida em até 24 vezes, com desconto de 50% na taxa e até 60 dias de carência. O financiamento de veículos é mais uma despesa com possibilidade de ser prorrogada.

6. Bradesco O banco pode prorrogar por 60 dias as prestações de financiamento para os clientes que estão em dia. A taxa de juros inicialmente contratada será mantida e haverá a cobrança proporcional dos juros, considerando a carência para o período restante da operação. É preciso baixar formulário no Internet Banking, assinar e enviar por e-mail para a agência do cliente.

7. Nubank A fintechs reduziu taxas e aumentou os prazos e adotou outras medidas como cupons de descontos para o Rappi e o iFood, por exemplo, além de dar vouchers de terapia online para os seus clientes acessarem a plataforma Zenklub. A liberação é feita via canais de atendimento do banco digital. Na fatura que pode ser parcelada em 12 vezes, a taxa do cartão de crédito cai para 1,9%. O Nubank ainda ampliou o prazo do empréstimo pessoal para até 60 dias com a mesma taxa, sem multas e IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras).

8. Agibank A fintech está renegociando empréstimos com menores taxas e maior prazo para pagamento. Outra medida contempla os clientes está nas faturas com vencimento a partir de 15 de abril. Eles podem parcelar o valor com juros reduzidos para 1,99% ao mês.

9. Supersim A fintechs de crédito lançou o empréstimo com aparelho de celular como garantia. O crédito é aprovado em 30 segundos e o valor do empréstimo contratado pode variar de R$ 500 a R$ 3 mil.

10 Banco BMG A instituição financeira está com redução das taxas de empréstimo consignado (de 2,08% para 1,8% a.m.) e do cartão de crédito consignado (de 3% para 2,7% a.m.). O prazo foi prorrogado de 72 para 84 meses.