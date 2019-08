Tentativa de feminicídio termina com suspeito morto na Feira de São Joaquim

Uma suposta tentativa de feminicídio terminou com o suspeito morto a facadas, na noite desse sábado (3), na Feira de São Joaquim, em Salvador.

Socorrida com vários ferimentos para o Hospital Geral do Estado (HGE), Ivonilde Andrade Santos, de idade ignorada, contou no posto policial da unidade de saúde que estava no próprio box, que ela usa como depósito, dentro da feira, quando foi atacada por um indivíduo de prenome Índio, armado com uma faca.

Ainda segundo Ivonilde, ele desferiu golpes contra ela, que reagiu. Após atingi-lo, ela saiu correndo do local, por volta de 22h50, até encontrar uma guarnição da PM. Apesar de conhecer o homem que a atacou, não há informação sobre o tipo de relação que Ivonilde e Índio mantinham.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que a mulher foi encontrada na Avenida Oscar Pontes, na Calçada, e encaminhada por uma ambulância do Samu para o HGE.

Ivonilde deu entrada na unidade com lesões na mão direita, cabeça e face, provocadas por arma branca.

“Policiais militares da 16ª CIPM (Comércio) foram informados de que um homem foi atingido por golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. O fato ocorreu após discussão com uma mulher que também ficou ferida”, informa a assessoria da corporação, no comunicado.

Ainda segundo a assessoria da PM, ao chegar no local do crime, a guarnição constatou a ocorrência e realizou o isolamento da área, e em seguida solicitou os agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo do homem.

Não há informações sobre o estado de saúde da mulher. O CORREIO procurou a assessoria da Polícia Civil para saber quem ficará responsável pela investigação.