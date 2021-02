'Tentou tirar o braço da seringa', diz Neto sobre Rodrigo Maia

O presidente nacional do Democratas e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, afirmou o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia quis "tirar o braço da seringa" e se esquivar da responsabilidade da derrota de Baleia Rossi na eleição à presidência na Casa.

Neto disse ainda que considerava Maia um amigo de longa data, mas que errou na condução do processo. "Em relação à Câmara dos Deputados, infelizmente Rodrigo Maia, que considerei meu amigo por 20 anos e sempre teve meu respeito e meu carinho, minhas palavras de reconhecimento público, infelizmente errou do começo ao fim. Só fez bobagem na condução da sua própria sucessão. E deu no que deu, aconteceu a vitória do Arthur Lira com mais que o dobro dos votos do deputado Baleia Rossi", disse.

"Aí Rodrigo Maia, querendo tirar o braço dele da seringa e transferir a responsabilidade que é exclusivamente dele de ter falhado na articulação política, começou a espalhar mentiras e levar palavras levianas a veículos de comunicação do Brasil. Aí, amigo, o cara não pode reconhecer o erro. É impressionante. Tem gente que não tem essa capacidade e a humildade de dizer: errei. Ou de reconhecer a derrota. Ganhar e perder é da vida", afirmou Neto.

Para ele, Maia ficou apegado ao cargo. "Rodrigo ficou muito apegado ao poder, quis continuar presidente da Câmara e esperou que o Supremo desse a ele o direito da reeleição e infelizmente errou. Perdeu a força em sua sucessão e ficou sem o suporte da bancada do próprio partido dele", pontuou.

O presidente do Democratas acrescentou que tentou evitar um racha dentro do partido durante o processo de eleição. "Eu tive que entrar no final para evitar que Rodrigo passasse por um vexame público ainda maior. Havia maioria no Democratas para aderir ao bloco com Arthur Lira. Eu não permiti e reuni a Executiva, como presidente do partido, e disse: não aceito. Tentando preservar Rodrigo Maia, mas que sai fazendo tudo isso e falando essas bobagens", declarou.