Terapeuta é preso acusado de abusar sexualmente de pacientes na Pituba

Um terapeuta ocupacional foi preso na sexta-feira (8) acusado de abusar sexualmente de pacientes em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, João Batista Araújo Júnior teve o mandado de prisão temporária cumprido por policiais da 3ª Delegacia (Bonfim), no bairro da Pituba.

Segundo a polícia, ele usava a condição profissional para abusar dos pacientes. João Batista responde a três inquéritos policiais por abusos a três homens com deficiência intelectual. Para o delegado titular 3ª Delegacia, Víctor Spínola, no entanto, outras pessoas podem ter sido vítimas, além dos três casos já denunciados.

(Foto: Polícia Civil/Divulgação)

“Vamos continuar investigando, com o objetivo de identificar outras pessoas que tenham sido abusadas por João Batista”, afirmou, em nota.

Possíveis vítimas ou parentes das vítimas podem fazer denúncias através do telefone do Serviço de Inteligência (SI) da 3ª Delegacia – o número (71) 3117-6514 – ou por meio do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), nos números (71) 3235-0000 e 181 para o interior da Bahia.