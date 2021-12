Terceira edição do Prêmio CBPM de Mineração tem a Yamana Gold como vencedora

Autoridades do setor público, empresários e representantes da sociedade civil organizada estiveram presentes na cerimônia que marcou a terceira edição do Prêmio CBPM de Mineração, realizada na manhã da sexta-feira, 17 de dezembro, no auditório da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Em 2021, mais um ano em que a mineração baiana ocupou papel de destaque no cenário nacional, a JMC Yamana Gold foi escolhida “Empresa do Ano”. Por sua vez, o vice-presidente de Operações Brasil & Argentina da companhia que atua em Jacobina, Sandro Magalhães, foi eleito a “Personalidade do Ano” – em ambos os casos, por voto popular, através do site da CBPM.

Em sua fala inicial, o presidente da CBPM, Antonio Tramm, destacou que o Prêmio CBPM é uma forma de homenagear as mineradoras e personalidades do setor por tudo o que eles fizeram, além de valorizar os impactos positivos que eles trouxeram para a mineração na Bahia. “Temos muitas empresas e personalidades que seriam merecedoras desse prêmio, mas a vitória da Yamana e do Sandro foram mais do que justas", ressaltou.

O vice-governador da Bahia, João Leão, também parabenizou à Yamana Gold pela conquista. “É um justo reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. É um exemplo, assim como todo o setor. Há pouco tempo éramos o sexto estado do País nessa área, hoje estamos chegando ao terceiro lugar, cutucando Minas Gerais e o Pará. Quero dizer aos empresários que aqui estão: deixaremos de ser vagão para virar locomotiva”, projetou.

Agradecimento às mineradoras

Representando o secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal, o chefe de gabinete da SDE, Luiz Gugé, parabenizou à CBPM pelo trabalho realizado, além de agradecer a Yamana e Mineração Caraíba pelas doações de materiais para às populações das cidades do extremo-sul baiano, recentemente assoladas por inundações.

A diretora-jurídica da Yamana Gold, Carolina Sampaio Batista, recebeu o troféu em nome da companhia, eleita “Empresa do Ano” com 55% dos votos. A mineradora é responsável pela produção de ouro em Jacobina.

Em 2021, a companhia se destacou pelas ações socioambientais realizadas nas comunidades circunvizinhas como, por exemplo, a implantação de internet de fibra óptica, reforma e reconstrução de casas, pavimentação asfáltica e doações para o combate à Covid-19.

Personalidade do Ano

Por sua vez, Magalhães recebeu o troféu, que foi esculpido pelo consagrado artista plástico baiano Bel Borba, das mãos do superintendente de Negócios da Ferbasa, José Corgosinho de Carvalho, neto do fundador da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), José Corgosinho de Carvalho Filho (falecido em 2015), que foi homenageado em 2019.

“Pessoas não seguem procedimentos e normas. Pessoas seguem pessoas. O nosso papel como liderança é indicar a elas os caminhos para que possam brilhar. Este prêmio também faz isso. Por isso, desejo que ele tenha vida longa”, declarou o diretor da Yamana. O executivo, que obteve 40% dos votos, também agradeceu a todos os colaboradores da companhia, consultorias e imprensa pela conquista. “A mineração é muito mais do que geração de renda. É uma atividade cada vez mais sustentável que está transformando a vida das pessoas. Fazíamos ESG muito antes deste conceito ser criado. Nossos programas de desenvolvimento comunitário e o mais recente, que leva internet a comunidades isoladas, são prova disso”, lembrou Magalhães.

Exposição de produtos

Durante o evento, integrantes das cooperativas Mãos do Campo, Sabor do Sertão e Atelier da Fulô expuseram produtos que desenvolvem nas regiões de Jaguarari e Curaçá, com o apoio da Mineração Caraíba (empresa vencedora do Prêmio em 2020). Na ocasião, o público presente pôde experimentar e até mesmo adquirir laticínios derivados de cabras, bonecas artesanais e calçados feitos de couro.

Em sua terceira edição, o Prêmio CBPM de Mineração registrou um crescimento de 140% na participação de público em relação ao ano passado. Em 2019, quando foi criado, a personalidade homenageada foi José de Carvalho Neto, fundador da Ferbasa e da Fundação José Carvalho. Já em 2020 as premiações foram para a Mineração Caraíba e o seu diretor Manoel Valério.



