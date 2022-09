Terceira tartaruga marinha é encontrada morta em orla de Salvador; especialista explica causa

O contato com redes de pesca pode ter provocado a morte das tartarugas marinhas encontradas nesta quinta-feira (08), na orla de Salvador. A afirmação é da pesquisadora da Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisas das Tartarugas Marinhas (Tamar), Nathalia Berchieri.

De acordo com ela, os animais identificados como das espécies Verde e Cabeçuda, com idades entre subadulto e adulto, apresentavam sinais de escoriações no casco, comuns em casos de pesca acidental.

“A pesca acidental é uma das principais causas de encalhe em nosso litoral. Uma grande perda, já que são animais que demoram mais de 20 anos para se tornarem adultas”, destaca a pesquisadora.

Ela ainda explica que o aparecimento delas é comum nesta época do ano, por causa do início da temporada de desova - de setembro a abril. No entanto, a presença do material pesqueiro e as águas agitadas do período, facilitam a prisão dos animais nas redes, ferimentos fatais e até o encalhe.

Terceira morte

As duas primeiras tartarugas marinhas foram encontradas de manhã por banhistas. Uma na praia de Amaralina, próximo ao Largo das Baianas e a outra na orla da Pituba. Elas foram removidas dos locais pela Limpurb. À tarde, no entanto, a Fundação Tamar confirmou que os agentes de limpeza encontraram uma terceira tartaruga morta na beira-mar de Jaguaripe.

Tartaruga marinha da espécie Oliva é terceira encontrada morta na orla de Salvador, nesta quinta-feira (8) (Foto: divulgação/ Fundação Tamar)

Segundo Nathalia Berchieri, o animal foi encontrado em condições semelhantes às das primeiras, o que aponta para a mesma causa da morte. Ela era da espécie Oliva e não teve a identidade confirmada. O sexo de nenhuma das três foi identificado.

Conforme procedimento da Fundação Tamar, as tartarugas serão enterradas na areia da praia que foram encontradas, a um metro de profundidade, podendo variar de acordo com o tamanho do animal.

A medida tem o objetivo de transformá-las em adubo para a areia e restinga - vegetação presente na areia da praia. O mesmo é feito com os restos dos seus ovos.