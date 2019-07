Terceirizados queimam pneus e fecham Via Parafuso em protesto nesta quinta-feira (11)

Trabalhadores de uma empresa terceirizada do Paraná que presta serviços à Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) na Bahia organizaram uma manifestação na manhã desta quinta-feira (11), na Via Parafuso, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da TV Bahia, os manifestantes são funcionários que atuam na função de auxiliar de operador logístico. Alguns já foram desligados da empresa e outros cumprem aviso prévio. Segundo alegam, a reclamação é pelo fim do contrato e porque eles estão há 10 dias sem receber salários.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o trânsito foi bloqueado na pista que segue com sentido para Camaçari. Viaturas do batalhão e tropas especializadas foram deslocadas para o local, para acompanhar o protesto. No local, manifestantes queimaram pneus, o que gerou um longo congestionamento.

O CORREIO tentou contato com a ECT, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.