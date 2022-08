Terceiro melhor visitante da Série C, Vitória vai tentar acabar com invencibilidade do Mirassol

O Vitória tem um desafio e tanto na penúltima rodada da fase classificatória da Série C do Brasileiro. No domingo (7), às 19h, o Leão vai enfrentar o Mirassol, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, em São Paulo. O adversário é líder do torneio e nunca foi derrotado dentro de seus domínios nesta edição do campeonato.

No próprio estádio, o Mirassol conquistou 22 dos 32 pontos que tem, resultado de sete triunfos e um empate. Foram 19 gols marcados e cinco sofridos em oito jogos disputados. O aproveitamento no Maião é de 91.7%.

Em casa, o time paulista bateu Ferroviário (2x1), Campinense (1x0), Altos-PI (2x1), Brasil de Pelotas (2x0), São José-RS (2x1), Atlético-CE (6x0) e Confiança (3x1). O único tropeço foi diante do Paysandu (1x1).

Se o Mirassol é o melhor mandante da Série C, o Vitória é o terceiro colocado no ranking de visitantes. Dos 23 pontos do Leão, 10 foram somados longe de Salvador. O rendimento é de 41.7%.

O rubro-negro venceu Campinense (1x0) e São José-RS (2x1), empatou com Aparecidense (0x0), Atlético-CE (1x1), Altos-PI (0x0), Ferroviário (0x0), e perdeu para Remo (2x1) e Ypiranga-RS (2x1).

Vencer pela terceira vez fora de casa nessa 18ª rodada da Série C vai ser de fundamental importância para o Vitória se manter vivo na briga por uma vaga na próxima fase do torneio. O Leão ocupa o 11º lugar na tabela e está a dois pontos do Remo, que soma 25 e é o 8º colocado. Apenas os oito primeiros avançam.