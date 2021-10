Terceiro pior visitante da Série B, Vitória encara o Sampaio Corrêa, no Castelão

Há 14 rodadas seguidas na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, o Vitória tem amargado situação cada vez mais delicada no campeonato. Em 18º lugar, com 26 pontos, o rubro-negro precisa acabar com o jejum de triunfos para garantir que não terminará a rodada na vice-lanterna. O Leão entra em campo nesta terça (12), às 19h, contra o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

Sem vencer há sete jogos, o Vitória enfrentará um time que praticamente já não tem pretensões no torneio. Dono de 40 pontos, o Sampaio Corrêa ocupa o 10º lugar. Se quase já não tem chances de acesso, o risco de rebaixamento também é ínfimo. A equipe maranhense vem de triunfo por 1x0 contra o Vasco. O Leão amargou o mesmo placar diante do Confiança e é justamente o adversário sergipano que preocupa.

Após se impor no Barradão na rodada passada, o Confiança encostou no Vitória. Como a diferença entre os times agora é de apenas um ponto, o rubro-negro precisa vencer o Sampaio para garantir que não seja ultrapassado e, consequentemente, herde a vice-lanterna. A equipe de Aracaju receberá o Avaí, sábado, às 21h, no Batistão. Com apenas 19 pontos, o Brasil de Pelotas é o último colocado da Segundona.

Para mostrar algum poder de reação no campeonato, o Vitória vai precisar se superar e melhorar as estatísticas. O último triunfo comemorado pelo time baiano foi há mais de um mês, no dia 4 de setembro, na 22ª rodada, quando bateu o Operário por 1x0, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Naquele dia, o zagueiro Mateus Moraes, que jogou improvisado na lateral esquerda, marcou o único gol do jogo.

A última vitória também foi a única fora de casa em todo o campeonato. O rubro-negro lamentou sete empates e seis derrotas em territórios adversários. Com apenas 10 pontos somados longe de Salvador, O Leão tem a terceira pior campanha como visitante da Série B. Com aproveitamento de 23,8%, só está à frente nesse quesito de Brasil de Pelotas e Ponte Preta.

Escalações

Para a partida diante dos maranhenses, o técnico Wagner Lopes deve manter a base da escalação da rodada anterior. Em reta final de recuperação, os volantes Fernando Neto e Pablo Siles ainda não estão à disposição do comandante. Este último, já negociado com o Athletico Paranaense, não deve mais vestir a camisa do time baiano na temporada.

A única dúvida seria mesmo na lateral esquerda, mas a tendência é que Roberto se mantenha entre os 11 escolhidos. Caso opte por não fazer mudanças no time, Wagner Lopes mandará a campo: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Roberto (Renan Luís); João Pedro, Bruno Oliveira e Eduardo; Fabinho, Manoel e Marcinho.

O Sampaio Corrêa jogará desfalcado do lateral direito Luiz Gustavo, que foi expulso na rodada passada e está suspenso. Uma provável formação do técnico Felipe Surian tem: Luiz Daniel, Watson (Maurício), Alan Godói (Joécio), Nilson Júnior e Alyson; Baraka, Ferreira (Márcio Araújo), Eloir e Nádson (Léo Artur); Ciel e Pimentinha.