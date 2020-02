'Teremos o maior Carnaval da história', celebra ACM Neto após sucesso do pré-Carnaval

O Carnaval ainda nem começou oficialmente, mas o prefeito ACM Neto (DEM) já está comemorando o sucesso do período momesco. Os principais indícios apontados pelo chefe do executivo municipal é o grande público que foi registrado no circuito Barra-Ondina entre o sábado e o domingo (dias 15 e 16) durante o Fuzuê e o Furdunço.

"Ontem tivemos o maior público da história do Fuzuê, o que na minha opinião já é um sinal claro de que vamos ter o maior Carnaval de todos os tempos. O circuito está lotado, gente para todo o lado. A cidade está tomada por visitantes que se somam aos baianos. O pré-Carnaval mostra que vamos ter o Carnaval mais organizado e movimentado de todos os tempos. Acertamos no tema deste ano, que é o 'Carnaval dos Carnavais'", comemora Neto.

O Fuzuê registrou 800 mil pessoas na Barra, segundo números da prefeitura. Já o Furdunço teve um público superior a um milhão de pessoas. ACM Neto ressaltou que esses dados mostram a força que o pré-carnaval tem em Salvador.

"Você olha outras cidades e não vê toda essa movimentação que há aqui, que já tem esse período anterior consolidado. Recentemente, conversamos com todos os trabalhadores e empresários envolvidos, hotéis, restaurantes, taxistas... E é impressionante a satisfação com o movimento. Quando você tem o pré-Carnaval isso antecipa a vinda do turista para cá e, desta maneira, ele passa mais tempo por aqui, movimentando ainda mais a economia", aponta.

Além de movimentar a economia e agradar soteropolitanos e turistas, essas festas também servem como uma espécie de treinamento para os serviços que serão oferecidos durante o Carnaval.

"É um teste da nossa operação para o carnaval. São 10 mil pessoas mobilizadas e com isso verificamos como estão os ambulantes, a questão da segurança, o trânsito , transporte público, saúde... Por mais que seja uma equipe menor, é a mesma. Os líderes,por exemplo, estão aqui hoje e, graças a Deus, está tudo tranquilo, na paz", comemora o vice-prefeito Bruno Reis.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport e Claro.