Tereza Seiblitz defende filha após crítica do pai: ‘Uma das maiores alegrias da minha vida’

A atriz Tereza Seiblitz utilizou seu perfil no Instagram para defender a filha Manuela, de 22 anos, fruto da relação com o também ator André Gonçalves. Nesta quarta-feira (15), ela postou uma lembrança com a filha ainda criança e escreveu: “Aqui minha filha Manuela que tem hoje 22 anos, que é uma das maiores alegrias da minha vida”.

A publicação acontece em meio à cobrança de pensões atrasadas com valor mensal de R$ 6 mil feitas por Manuela ao pai. Ela não aceitou o pagamento atrasado de um acordo de R$ 20 mil que o pai ofereceu em outubro. A dívida total é de R$ 109 mil. Nos comentários, os fãs se solidarizam com a situação vivida por mãe e filha.

Anteriormente, a Justiça de Santa Catarina já havia determinado prisão domiciliar de André por atraso na pensão de Valentina, 18 anos, filha dele com a atriz e jornalista Cynthia Benini. O caso de Manuela corre na Justiça do Rio.

Em entrevista ao jornal O Globo, André criticou a lei brasileira, que chamou de "cruel" por resolver atraso de pensão com prisão, e disse que sente que não tem mais um bom relacionamento com as filhas apenas por conta de dinheiro - as duas o bloquearam nas redes sociais.

"Elas viraram as costas para mim por dinheiro, não quero dizer nenhum nome ruim dos meus filhos, mas eu acho que é inominável a situação que eu estou passando sem precisar passar. A saída não é a prisão. Eu sei o pai que eu sou, que eu quero ser. Não sou bandido. Não há nada que me desabone na esfera federal, estadual ou municipal", disse.

O único filho que mantém bom relacionamento com André é Pedro, da relação com Myrian Rios, que recebe pensão mensal de R$ 1 mil.

O ator diz que não tem condições de pagar o que está atrasado e acha os valores das pensões desproporcionais para ele, que é um "trabalhador autônomo". "Me sinto no paredão de fuzilamento. Não sou uma pessoa má. Nunca fui com eles. Um filho fazer isso com um pai".