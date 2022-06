Terra dos viados: conheça origem de lenda LGBTQIA+ em cidade na Bahia

Há cerca de 50 anos, numa cidade a 186 km de Salvador, nasceu uma lenda que apelidou o município de Riachão do Jacuípe como ‘Terra dos Viados’. A árvore barriguda é quem carrega o mito: se alguém se sentar embaixo de suas folhas, 'troca' de orientação sexual na hora. Mas como será que surgiu esse mito? As pessoas da cidade levam a crença até hoje? Como os LGBTQIA+ do município enxergam o mito?

A árvore da família das paineiras foi plantada em frente à Igreja Matriz de Riachão, onde permaneceu até 2017, quando teve sua morte decretada. Segundo o aposentado Amarílio Soares, conhecido como Tio Lio na cidade, o mito surgiu pois os veados - com E - eram atraídos pelos frutos da árvore, mas as pessoas confundiram as coisas e atribuíram um novo significado à história.

Para contar tudo sobre o mito e seus desdobramentos, o primeiro episódio do novo podcast ‘Só se ouve na Bahia’ traz convidados do município que viveram - e deram a fama - a lenda da paineira. A jornalista Alana Rocha, mulher trans, divide momentos vividos embaixo da árvore. Chico Manfredini, líder do grupo gay de Riachão fala sobre o mito ser uma brincadeira e o repentista Deraldo de Lima faz uma homenagem à planta mais marcante de Riachão do Jacuípe.













Como ouvir o podcast? Escolha o seu aplicativo favorito:

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Amazon Music, clique aqui.

Para ouvir no Castbox, clique aqui.





Você também pode ouvir no player abaixo ou fazendo o download:





FICHA TÉCNICA:

Produção, narração e edição: Isis Cedraz

Supervisão: Jorge Gauthier

Trilha de abertura: Ricardo Cedraz e Daniel Dantas

Repente: Deraldo de Lima

Entrevistados: Amarílio Soares, Alana Rocha, Chico Manfredini.

QUE PODCAST É ESSE? Só se ouve na Bahia é uma produção mensal do CORREIO. Apresentado por Isis Cedraz, o podcast traz mensalmente histórias contadas pelo interior do estado, com os desdobramentos na cultura local.

Foto: Acervo Pessoal

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.



Conte também seu causo interiorano aqui! Mande um e-mail com a história para o endereço soseouvenabahia@gmail.com.





*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier