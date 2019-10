Terreiro do Gantois organiza homenagem pelos 21 anos de morte de Mãe Cleusa

Fachada principal do Terreiro do Gantois (foto/divulgação)

O terreio do Gantois, na Federação, em Salvador, organiza uma cerimônia de axexê, ritual fúnebre do candomblé, em homenagem aos 21 anos da morte de Mãe Cleusa. A celebração ocorrerá entre os dias 9 e 15 de outubro. Mãe Cleusa foi sucessora de Mãe Menininha no comando do Gantois.

Regida por Nanã (orixá representada pela Senhora de Santana, no sincretismo religioso), Mãe Cleusa atuava na comunidade como guia espiritual. Fazia previsões, jogava búzios, dava conselhos e coordenava os rituais do terreiro.