Testagem em massa da população seria ideal, mas 'não há recursos', diz Rui

Em coletiva, na manhã desta sexta-feira (21), o governador Rui Costa comentou o fato do principal parâmetro que o Governo tem utilizado para gerir políticas de combate à propagação do coronavírus ser a taxa de ocupação de leitos de UTI.

Especialistas indicam a necessidade de uma testagem em massa, fazendo com que o indicador principal para as políticas fosse o número de novos casos. Questionado sobre isso, Rui admitiu que, em um mundo ideal, a ampla testagem deveria existir para que o Governo não ficasse no escuro.

"O ideal é que tivesse, de fato, uma capacidade de testagem para se fazer em um percentual significativo da população, mas nós não temos isso. Então, temos que ir como se fosse com a luz apagada, tentando achar onde estão as paredes e os móveis, que é um pouco do que estamos fazendo", argumentou.

O governador também salientou que a política de testagem só não é implantada por não haver recursos no âmbito nacional e estadual para isso.

"Infelizmente, não há recursos disponíveis para fazer testagem de massa. Os testes rápidos se mostraram absolutamente ineficientes e, por isso, o estado não comprou em nenhum momento. Temos exames que fazem mais rápido e com mais eficiência, mas que demandam equipamentos que não permitem fazer em uma escala que responda pela população", concluiu.

Dique do Cabrito

As informações foram dadas por Rui no ato de entrega de uma obra de macrodrenagem e urbanização no bairro Dique do Cabrito.

Um processo de revitalização que demandou investimento de R$ 1.8 milhão dos cofres do governo só para macrodrenagem. Já na urbanização foram investidos R$ 812.000, contemplando pavimentação, paisagismo, campo de futebol, parque infantil, entre outros.

