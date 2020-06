Teste de DNA permite conhecer ancestrais de até 8 gerações

Uma nova opção de testagem de DNA está disponível no Brasil, permitindo a quem tem curiosidade conhecer mais sobre sua origem. O meuDNA Origens é um teste 100% brasileiro e focado em informações sobre a trajetória da população daqui.

A testagem de DNA é um fenômeno nos EUA e outros países e nos últimos anos chegou ao Brasil com opções mais populares. O teste identifica variações genéticas no DNA de cada pessoa, comparando com as variações características de diferentes povos, catalagodas em um banco de dados. Oitenta e oito populações ao redor do mundo são levadas em conta no meuDNA Origens.

O usuário pode com o teste identificar até oito gerações atrás na sua origem, equivalente aos bisavós dos tataravós. Os resultados trazem informações sobre a história e cultura de cada povo identificado no DNA.

Os resultados ficam disponíveis em cerca de 6 semanas depois que a amagem é enviada pelo usuário - ele recebe um kit em casa e deve devolver após recolher o material. As análises são feitas pelo laboratório Mendelics. O teste de anscestralidade sai por R$ 199.

“No meuDNA, acreditamos que todos devem ter acesso às suas informações genéticas. O DNA define muito do que somos e como nosso corpo funciona. Nosso objetivo é democratizar o autoconhecimento sobre as origens de cada pessoa”, explica Cesário Martins, diretor da companhia.