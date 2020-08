Teste de fogo: Bahia terá sequência de pedreiras no Brasileirão

Depois de um início de campeonato equilibrado, o Bahia se prepara agora para o que, pelo menos no papel, será a sequência mais difícil que o time terá no primeiro turno do Brasileirão. Nos próximos quatro jogos, os confrontos serão com Palmeiras, Flamengo, Internacional e Grêmio, nesta ordem. Equipes que, na teoria, são apontadas como candidatas ao título ou, na pior das hipóteses, a brigarem por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.

O primeiro compromisso do Esquadrão na jornada será diante do Palmeiras, no sábado (29), às 19h, em Pituaçu. Na quarta-feira, dia 2 de setembro, volta ao mesmo estádio para enfrentar o Flamengo.

O Bahia já está até acostumado com essa primeira sequência. No ano passado, o time de Roger Machado também enfrentou Flamengo e Palmeiras em jogos seguidos. E no primeiro turno, foi muito bem. Venceu o Flamengo na Fonte Nova por 3x0 e empatou com o Palmeiras por 2x2 no Allianz Parque. No returno, no entanto, o Esquadrão acabou derrotado pelo Flamengo por 3x1, no Maracanã, e voltou a empatar com o Palmeiras, dessa vez na Fonte Nova, por 1x1.

Se na temporada passada Palmeiras e Flamengo já esboçavam a disputa pelo título quando encararam o Bahia, este ano o cenário está um pouco diferente. O alviverde até vive bom momento após vencer o clássico contra o Santos e emendar a segunda vitória seguida no Brasileirão, mas não embalou e tem o desempenho criticado pela torcida. Já o Flamengo ainda não engrenou sob o comando do técnico espanhol Domènec Torrent e até aqui venceu apenas um dos cinco jogos que fez na Série A.

Depois do confronto com paulistas e cariocas, será a vez dos gaúchos. O Bahia sai para pegar o Internacional, atual líder do Brasileirão, no Beira-Rio, e na sequência recebe o Grêmio em Pituaçu. Os jogos serão nos dias 6 e 10 de setembro.

Em meio ao “corredor polonês” que vai atravessar nas próximas rodadas, o elenco tem a missão de restabelecer a relação de confiança e animação que construiu com a torcida durante a maior parte da campanha em 2019. Este ano, quando começava a se recuperar da derrota na final da Copa do Nordeste, veio nova derrota para o Ceará no domingo. Mesmo com o bom início, quando venceu Bragantino e Coritiba e empatou com o São Paulo, a derrota no Castelão trouxe à tona na memória as fracas apresentações na final do regional.

Semana livre

O treinador Roger Machado ganhou a semana livre para recuperar e preparar o time para o duelo com o Palmeiras. Tempo que, na análise do meia Daniel, será importante após o tricolor passar por uma sequência desgastante desde a retomada do futebol, com 15 partidas em 30 dias.

“Depois desses quatro jogos no Brasileiro, vai ser bom para ajustar muitas coisas e aprimorar também. Melhorar algumas coisas que a gente vem fazendo, porque tem coisas boas, para conseguir a vitória sobre o Palmeiras”, afirmou Daniel.

Além disso, Roger tem problemas para montar o time. Com um estiramento na coxa, o goleiro Douglas segue em tratamento e será desfalque em mais uma rodada. Assim, Anderson segue entre os titulares.

Na lateral direita, João Pedro se queixou de um incômodo no joelho no aquecimento da partida contra o Ceará e vai ser avaliado pelo departamento médico para saber a gravidade do problema. Caso não tenha condições de entrar em campo sábado, Nino Paraíba segue entre os titulares.

O elenco do Bahia se representa nesta quarta, na Cidade Tricolor, e inicia os preparativos para o confronto com o time paulista.