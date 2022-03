Teste de vacina única contra gripe e covid tem resultado promissor, diz Butantan

O Instituto Butantan informou na última semana que obteve resultados promissores nos testes preliminares da vacina única contra a gripe e a covid-19. De acordo com o órgão paulista, testes em modelos animais mostraram produção de anticorpos induzida pelo imunizante contra as três cepas da influenza (H1N1, H3N2 e B) e contra o novo coronavírus.



O Butantan acredita que ensaios clínicos em humanos podem ser iniciados em até um ano. Essa etapa é crucial para verificar a segurança e a eficácia do produto.



Segundo o instituto, o projeto de uma nova vacina, conduzido por cientistas brasileiros em parceria com órgãos internacionais, tem o potencial de baratear e elevar a capacidade de produção de vacinas para o Brasil e outros países em desenvolvimento.



O laboratório americano Novavax também corre atrás de um imunizante único. Os testes em humanos foram iniciados em setembro, na Austrália, após resultados promissores dos ensaios pré-clínicos, segundo a farmacêutica. A expectativa é divulgar dados da nova fase de testes neste semestre. A empresa Moderna, também americana, é outra que já anunciou planos de lançar vacina única em 2023.