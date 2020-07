Testes rápidos detectam 170 infectados pelo coronavírus na região de Cajazeiras

No primeiro dia em que Cajazeiras recebeu um posto de testagem rápida para covid-19, 170 pessoas foram detectadas com a doença. Nesta sexta-feira (24), o procedimento foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em moradores das Cajazeiras 7, 8, 10 e 11, além de Fazenda Grande 1, 2, 3 e 4 e Águas Claras.

As testagens tiveram início hoje na região, com exceção de Águas Claras, que já aplica a testagem desde a semana passada. Houve o processo também em outros bairros que estão com medidas restrtitivas, como Castelo Branco e Nordeste de Amaralina. Ao todo, foram 701 moradores submetidos ao procedimento.

Em Cajazeiras 7, foram aplicados 147 testes, com 51 casos positivos. Na 8 e na 10, foram 140 e 44 confirmações. Em Cajazeiras 11, foram 138 testes e 29 infectados confirmados.

Já em Fazenda Grande 1 e 2, a Prefeitura aplicou 133 testes e diagnosticou que 23 moradores estavam com o novo coronavírus. Em Fazenda Grande 3 e 4, dos 143 testes, 23 deram positivo.

Já em Castelo Branco, foram ofertados 150 testes, com 40 casos positivos, enquanto no Nordeste de Amaralina 151 pessoas foram testadas e 33 descobriram estar infectadas.

Em uma ação itinerante em Plataforma, foram feitos 147 testes rápidos, identificando 40 casos da doença. Houve testagem ainda no Cabula, através de blitz com apoio da Transalvador, com 28 casos positivos em 100 procedimentos aplicados.