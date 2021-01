Testes rápidos identificam mais de 2 mil casos de covid-19 em quatro bairros

Dois mil casos de coronavírus foram identificados em quatro bairros de Salvador desde dezembro, a partir de testes rápidos realizados pela prefeitura. Foram realizados 13 mil testes rápidos entre o dia 2 de dezembro e a tarde desta terça-feira (5).

Do total de 7.414 testes rápidos realizados para detecção da doença apenas em Brotas e na Pituba, 1.153 apresentaram resultado positivo para a doença, sendo 731 delas em Brotas e 422, na Pituba. Já nos bairros de Itapuã e Pernambués, 5.911 moradores já foram testados e, destes, 959 tiveram resultado positivo, sendo 526 em Itapuã e 433 em Pernambués.

O procedimento é feito através de uma punção digital (furo no dedo) após o paciente fazer um cadastro. O resultado é encaminhado até as 18h do mesmo dia por meio de mensagem de texto para o celular da pessoa. Em caso de resultado positivo para o coronavírus, o cidadão é orientado a fazer o isolamento e a contraprova.

Além das ações nos bairros, a população pode fazer o teste em postos de saúde e em todas as 40 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) da cidade. Desde o início da pandemia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou 253.656 procedimentos para detecção da doença até hoje.