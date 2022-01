Tetracampeão, Bebeto é levado à Justiça por dívida de condomínio

Tetracampeão mundial de futebol pela seleção brasileira em 1994, Bebeto está sendo cobrado na Justiça do Rio de Janeiro por dívidas de condomínio. O ex-jogador, que hoje é deputado estadual, foi acionado pelo edifício Marina Barrabela, na Barra de Tijuca, por uma pendência de R$ 23 mil.

As informações são da coluna de Diego Garcia, do UOL. Segundo o portal, a administração do local afirma que Bebeto deve ao menos 10 meses do condomínio. O valor de R$ 23 mil é referente a boletos de R$ 1.870,80 não pagos desde dezembro, além de multa e juros.

O edifício pediu que o ex-jogador seja intimado para pagar a dívida, ou que tenha seus bens penhorados até que o valor do débito possa ser compensado.

Ainda de acordo com o UOL, o processo foi aberto no fim do ano passado, e a Justiça já mandou Bebeto ser citado. O condomínio também já teria avisado que não tem interesse em audiência de conciliação.

Bebeto, porém, negou à coluna de Diego Garcia que esteja com dívidas no condomínio, e alegou desconhecer o processo. Ele também disse que utiliza o apartamento para aluguel e que está sem pendências. Já o advogado que representa o edifício garantiu que os débitos ainda não foram quitados.

Titular na campanha do tetra mundial do Brasil, em 1994, Bebeto foi revelado no Vitória, onde ganhou o Baianão e a Copa do Nordeste, ambos em 1997. O ex-jogador se tornou ídolo do Flamengo, clube em que foi campeão do Brasileirão de 1983 e herói na polêmica Copa União de 1987. Ainda faturou o título do Campeonato Brasileiro pelo Vasco, em 1989. E, na Espanha, venceu a Copa do Rei de 1995, com o Deportivo La Coruña.