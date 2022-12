'Teve curto-circuito e fogo se espalhou', diz amigo de paciente internado do Menandro de Faria

O incêndio que atingiu a área de UTI do Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, por volta das 23h dessa quinta-feira (8) foi causado por um curto-circuito na rede elétrica da unidade. Pelo menos, é isso que acredita Nilton Carlos Machado, 58 anos, amigo de um paciente que estava internado há quatro meses na unidade. Ele aponta a falha na rede como origem do fogo que atingiu a unidade.

"Deu um curto-circuito, a rede elétrica pegou fogo, as chamas chegaram nas cortinas e se espalharam. Foi uma loucura. A cuidadora tentou sair com ele de cadeira de rodas, mas travou na porta. Tiveram que carregar ele às pressas para fora do hospital com catéter no pescoço e tudo", aponta Nilton.

Procurada para responder sobre a causa do incêndio, a Sesab retornou informando que "ainda não é possível confirmar a causa do incêndio" e ressaltou que os demais setores do hospital não foram afetados, continuando assim em funcionamento normal.

Ainda segundo Nilton, essa não é a primeira vez que o hospital registrou incêndio nos últimos tempo. Desde que o amigo dele está no local, houve mais uma ocorrência por conta de problemas nas estrutura elétrica do Menandro de Faria.

"Essa unidade aqui está com problemas. Em seis meses, já foram três incêndios. Desde que meu amigo está aqui, foram dois. O ar condicionado já não funciona e os pacientes ficam aguentando tudo isso. Alguma coisa precisa ser feita", fala.

A Sesab também foi questionada sobre as outras ocorrências de incêndio denunciadas por Nilton e as suas causas, mas não respondeu sobre essas questões. A pasta informou apenas que os pacientes do local foram transferidos, sem dizer quantas foram e para quais unidades seguiram.

Preocupação familiar

Um dos pacientes que estavam na unidade é Luiz Estrela de Amorim, 64 anos. Internado no local há duas semanas, ele teve um Acidente Cardiovascular (AVC) e tem apenas 30% do coração funcionando, como conta seu sobrinho, que prefere não se identificar.

"Ele acabou tendo um AVC e só 30% do coração funciona. Por isso, ficou internado da UTI do Menandro aguardando regulação porque ele precisa de todo um aparato para seguir vivo. Lá, ele ficava cheio de máquinas ligadas no corpo", diz.

O sobrinho conta que Luiz teve uma assistência rápida por parte da equipe do hospital e que saiu do local do incêndio com rapidez sem maiores problemas. A preocupação da família é só com o lugar de transferência.

"Ele foi para uma unidade de saúde aqui de Lauro de Freitas mesmo. Porém, lá não é hospital. É um posto normal de atendimento básico. Estamos com medo de que não tenha a estrutura necessária para manter ele fora de perigo", fala.

A Sesab também foi questionada se considerou cada caso dos pacientes para transferí-los para unidades adequadas com o estado de saúde destes. No entanto, não respondeu sobre o assunto. A família de Luiz tentou conversar com a equipe do Menandro de Faria sobre a situação, mas não teve retorno.