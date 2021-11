Thalisson Kelven classifica duelo com o Avaí: 'Jogo da nossa vida'

A cinco jogos para o fim da Série B do Brasileiro, a situação do Vitória é extremamente delicada. De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que estuda as probabilidades do futebol, o rubro-negro tem 96.6% de risco de lamentar o rebaixamento à terceira divisão. Apesar disso, o zagueiro Thalisson Kelven prefere se apegar à fé e deixar os números de lado.

"A gente vai encarar como o jogo da nossa vida", afirmou o defensor, se referindo ao duelo com o Avaí na 34ª rodada da competição. O Leão visita a equipe catarinense na sexta-feira (5), às 19h, na Ressacada, em Florianópolis. "Primeiramente, a gente está pensando no Avaí, porque a gente está em uma situação que temos que vencer jogo após jogo", completou o defensor, que assumiu a titularidade após a lesão de Mateus Moraes.

Com 33 pontos, o rubro-negro é o 18º colocado da Série B. Após seis vitórias, 15 empates e 12 derrotas, o aproveitamento é de apenas 33.3%. A distância para o Brusque, primeiro time fora do Z4, na 16ª colocação, é de cinco pontos.

"A gente confia em cada companheiro que tem e a gente sabe que cada um vai dá o seu máximo. A gente vai aumentar a nossa performance e salvar o clube", prometeu Thalisson Kelven. "A gente conversa muito como profissional, quando acaba jogo, no outro dia. A gente está sempre, aqui no clube, conversando muito e a estratégia é comandada pelo treinador. A gente sabe que estamos em um momento difícil, delicado, mas a mente da gente está forte e cremos muito que vamos sair dessa situação".

Confira aqui o que o Vitória precisa fazer para contradizer os números e escapar do rebaixamento. Adversário da vez, a briga do Avaí é pra garantir o acesso à Série A. O time catarinense ocupa a 3ª posição, tem 56 pontos e aproveitamento de 56.6%.