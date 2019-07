Thammy Miranda e Andressa Ferreira revelam nome do primeiro filho

Foto: Reprodução/Instagram

Thammy Miranda e sua mulher, Andressa Ferreira, estão babando com a gravidez. Nesta sexta-feira (12), no Instagram, o casal anunciou o nome do primeiro filho: Bento.

“Faz o anúncio oficial. Fala o que você falou para a moça do restaurante”, pediu Thammy para a mulher.

“A gente foi almoçar agora e perguntaram o nome do bebê. ‘vai ser Bento mesmo?’. Eu falei: ‘meu sogro falou que não dá pra mudar, que o astral já entendeu que nome dele é Bento. Não dá pra mudar mais. Já está sendo chamado assim’. Então é assim. Vai ser Bento mesmo”, confessou Andressa.

A modelo está grávida de três meses. A expectativa é de que o bebê nasça em janeiro de 2020.