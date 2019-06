Thammy Miranda será pai pela primeira vez; esposa está grávida

Filho da cantora Gretchen, o ator Thammy Miranda será papai. De acordo com o colunista Leo Dias, sua mulher, Andressa Ferreira, está grávida e já há até convite para o "Chá Revelação", que anunciará o sexo do bebê.

A festa ocorrerá no próximo domingo, 30. Thammy e Andressa fizeram um tratamento para a gravidez em Miami, nos Estados Unidos, onde se prepararam para ter um bebê através de fertilização in vitro.

No Youtube, Andressa detalhou para os fãs o processo, contando que iniciou em fevereiro a tomar os medicamentos. Eles optaram por um banco de doadores nos Estados Unidos, uma vez que as leis do país permitem ter acesso a diversas informações como características físicas, hobbies, preferências, escolaridade e traços da personalidade.