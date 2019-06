Thammy Miranda sobre mudança de sexo: 'tenho pinto, cachorro, namorada...'

Tammy Miranda resolveu responder algumas perguntas dos fãs em seu Instagram. Entre as revelações, ele falou que não tem silicone na bunda e que já realizou a cirurgia de mudança de sexo.

“Você pretende fazer mais alguma cirurgia para sua mudança de sexo“, perguntou o fã. “Já fiz faz tempo…”, respondeu o filho de Gretchen, que ainda colocou um emoji de berinjela.

Thammy respondeu ainda se tem pinto. “Gente do céu! Como vocês gostam de um pinto! Não é possível! Eu não tenho só um pinto, eu tenho um cachorro, uma esposa, amigos, eu tenho tudo que eu quiser ter”, disse. Em seguida, Thammy desabafou: “E agora com essa notícia de que eu tenho um pinto, o que você vai fazer com ela? Nada né?!”.