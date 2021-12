Trancoso já começa a receber quem escolheu a região litorânea no Sul da Bahia como destino de fim de ano. Quem já chegou por aqui foi a influenciadora digital Thássia Naves, frequentadora assídua do Quadrado, lugar mais badalado do balneário.

Thassia Naves em Trancoso (Foto: Divulgação)

Além de postar stories contando sua saga para desembarcar na Bahia - teve até voo cancelado -, Thássia já atualizou seu feed, neste domingo(26), com um look bem a cara do Verão.

Thassia Naves (Foto: Divulgação)