The Body Shop fecha lojas e encerra atividades em Salvador

Serão quatro lojas fechadas em Salvador (divulgação)

Todas as lojas da The Body Shop em Salvador vão encerrar as atividades nos próximos dias. A marca britânica de cosméticos naturais, que pertence ao grupo brasileiro Natura & Co desde 2017, possui quatro unidades físicas na capital baiana, localizadas nos shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador. Os empresários franqueados Louise e Rogério Gomes confirmaram o fim das operações ao portal Alô Alô Bahia. A retração econômica ao redor do globo, o aumento das despesas, além de questões de gestão estão entre os motivos que levaram à debandada da marca. “Tomamos essa decisão muito difícil, mas necessária. Infelizmente, vamos encerrar nossas operações em Salvador. Estamos muito sentidos pelos clientes, pelos funcionários, por tudo”, afirma Rogério.

Surpresa em dose dupla

A influenciadora digital Renata Rangel foi surpreendida em dose dupla na última quinta-feira. Ao chegar ao apartamento da amiga Vanessa Sarti, na Vitória, para um compromisso, se deparou com uma festa de aniversário surpresa organizada por suas amigas. Além do “Parabéns Pra Você”, ganhou um chá de bebê. A FHits Publisher está grávida da pequena Maria Antônia e não escondeu a emoção diante da homenagem. Um dos pontos altos da celebração foi a mesa de bolo e doces, decorada como um belo jardim de borboletas, em uma cartela de cores pastel. A concepção foi da promoter e produtora de eventos Rafaela Meccia.

Empreendedorismo feminino

Com o objetivo de fortalecer e incentivar a atuação feminina no âmbito empresarial e promover um ambiente ético, saudável e desenvolvido, o Lide Mulher foi lançado terça-feira, com palestra da executiva baiana Mariana Lisbôa. Tendo como anfitriãs as empresárias Christianne Peleteiro e Renata Andrade, o evento aconteceu no Hotel Fasano, localizado no Centro Histórico de Salvador.

A estudante Clara Beatriz é de Irecê (divulgação)

Personagem da semana

A estudante baiana Clara Beatriz Maciel Nunes Dourado, 14 anos, foi indicada, na última terça-feira, ao Prêmio Jabuti, na categoria Inovação - Incentivo à Leitura, com o projeto Casinha de Livros, que criou aos 9 anos. Esta foi segunda indicação da jovem, que já havia sido finalista em 2021. Natural de Irecê, no interior do estado, Clara está comemorando quatro anos da iniciativa, que consiste em estimular o compartilhamento de livros. “Foi um presente ser escolhida finalista, pois o Casinha de Livros fez aniversário dia 20. Fiquei muito feliz e honrada pois meu projeto foi iniciado numa cidade pequena do sertão baiano”, nos disse.

Tecnologia e inovação

Considerada uma das festas de Ano Novo mais concorridas da Bahia, a do Taipe, em Trancoso, contará com uma super novidade. O evento terá uma coleção de NFT´s, com operação na Web3. A entrada da existente Comunidade Taipe 23 na Web3 permite diversas possibilidades de interação entre marcas e pessoas, se consolidando cada vez mais por meio da tecnologia e inovação. Em homenagem à fauna local, a primeira drop da coleção de NFTs de Taipe conta com o calango em 3D como personagem, dando um acesso ao clube de benefícios e experiências exclusivas na compra do ingresso.

Festa no Pelourinho

O baile O Pente vai ganhar uma edição especial em novembro, comemorativa pelo Mês da Consciência Negra. Pela primeira vez desde que foi criada em 2015, pelo agitador cultural Uran, a festa acontecerá na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. A data escolhida foi 12 de novembro. Dessa vez, O Pente terá como atrações a multiartista e performance Malayka e as cantoras Carolina Bandeira e Nêssa. A programação traz ainda Amar Mansoor, “que trará todo o requinte e as vivências diaspóricas de um preto viajante em performance inédita com o bloco afro Os Negões e o cantor Santês”, completa Uran, que fará as honras de anfitrião da noite. Os ingressos estão à venda no Sympla.

A atriz Júlia Almeida (divulgação)

Parceria inédita

Daniel Pêgo, sócio-diretor da Casa de Perainda, em Trancoso, chamou a atriz Júlia Almeida, filha do autor de novelas Manoel Carlos, para uma parceria inédita com a Florita Beachwear, marca slow fashion da qual é diretora criativa. O resultado é uma linha inédita de produtos naturais e com responsabilidade ambiental, que estará disponível no spa da pousada. Alguns, inclusive, feitos por mãos de artesãos locais. “Meu intuito com a marca sempre foi promover um coletivo de experiências. A ideia é criar uma cadeia saudável de trabalho honesto para todos e meu maior prazer é produzir com atenção e cuidado, acompanhando todo o processo”, define Júlia.