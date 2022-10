The Body Shop fecha todas as lojas de Salvador

Todas as lojas da The Body Shop em Salvador vão encerrar as atividades nos próximos dias. A marca britânica de cosméticos naturais, que pertence ao grupo brasileiro Natura & Co desde 2017, possui quatro unidades físicas na capital baiana, localizadas nos shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador.

Os empresários franqueados Louise e Rogerio Gomes confirmaram o fim das operações ao portal Alô Alô Bahia. A retração econômica ao redor do globo, o aumento das despesas, além de questões de gestão estão entre os motivos que levaram à debandada da marca. "Tomamos essa decisão muito difícil, mas necessária. Infelizmente, vamos encerrar nossas operações em Salvador. Estamos muito sentidos pelos clientes, pelos funcionários, por tudo", afirma Rogerio.

Até o encerramento, as quatro lojas estarão com descontos progressivos em seus produtos que vão até 50%. Depois disso, os clientes de Salvador só poderão adquirir itens da marca através do site, que seguirá funcionando normalmente.

Natura enfrenta maré de problemas

Após enfrentar vários problemas, como a guerra na Ucrânia, a crise econômica na Europa e as dificuldades na integração da Avon, a Natura & Co terá que passar por uma reestruturação. A ação da Natura (NTCO3) acumulou uma desvalorização de 43,5% de janeiro a setembro deste ano.

O grupo vem enfrentando dificuldades desde a aquisição da marca Avon, em janeiro de 2020. Adquirida pela Natura por cerca de US$ 2 bilhões, a Avon foi responsável por 18,9% da receita total do grupo no segundo trimestre deste ano.

A pandemia e a crise econômica, impactando especialmente a Europa - um dos principais mercados da Natura, também tiveram forte peso sobre o baixo desempenho da empresa. Para que o grupo apresente melhora no mercado, analistas sinalizam que a Natura precisa passar por alguma reestruturação.

Leia mais no Alô Alô