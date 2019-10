The Crown e Velozes e Furiosos 8: confira as estreias de novembro da Netflix

Com novembro batendo na porta, os amantes dos filmes e séries da Netflix já estão preparando a pipoca para maratonar as estreias que a plataforma terá no penúltimo mês do ano. A gigante do streaming divulgou os títulos que entrarão em seu catálogo em novembro, e olha, tem muita coisa boa chegando.

A realeza inglesa está voltando com a 3ª temporada de The Crown, com Olivia Colman e Helena Bonham Carter entrando no lugar de Claire Foy e Vanessa Kirby como Rainha Elizabeth e Princesa Margaret respectivamente. No campo da série as novidades tamém são os novos episódios de Atypical e The End Of The F***ing World também estarão disponíveis, além da estreia da brasileira Ninguém tá Olhando, com a estrelas da internet Kéfera Buchmann, Victor Lamoglia e Júlia Rabelo.

Os cinéfilos também não irão ficar atrás. Novembro também conta com a esperada estreia de O Irlandês, novo filme de Martin Scorsese com Robert De Niro e Al Pacino. A biografia do Rei Henrique, interpretado por Timotheé Chalamet, O Rei chega logo no começo do mês, contando também com Robert Pattinson e Joel Edgerton no elenco. As comédias românticas Deixe a Neve Cair e Um Passado de Presente entram no catálogo para começar as comemorações natalinas.

Confira a lista completa do que entrará na Netflix em novembro:

SÉRIES

Foto: Divulgação

Hache (01/11/2019)

Atypical: Temporada 3 (01/11/2019)

Nós Somos a Onda (01/11/2019)

The End of the F***ing World: Temporada 2 (05/11/2019)

Greenleaf: Temporada 4 (06/11/2019)

Grandes Momentos da Segunda Guerra em Cores (08/11/2019)

Brinquedos que Marcam Época: Temporada 3 (15/11/2019)

The Crown: Temporada 3 (17/11/2019)

Ninguém Tá Olhando (22/11/2019)

Alto Mar: Temporada 2 (22/11/2019)

NarcoWorld – Histórias do Tráfico (22/11/2019)

Feliz Natal e Tal (28/11/2019)

FILMES

Foto: Divulgação

American Son (01/11/2019)

O Rei (01/11/2019)

Resgate do Coração (01/11/2019)

Drive (01/11/2019)

Comer Rezar Amar (01/11/2019)

Deixe a Neve Cair (08/11/2019)

Paradise Beach (08/11/2019)

Baywatch (09/11/2019)

Velozes e Furiosos 8 (11/11/2019)

Nada a Perder 2 (15/11/2019)

Klaus (15/11/2019)

Pássaro do Oriente (15/11/2019)

Um Passado de Presente (21/11/2019)

O Irlandês (27/11/2019)

O Natal Está no Ar (28/11/2019)

Arctic Dogs (29/11/2019)

Atlantique (29/11/2019)

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Foto: Divulgação

Paradise em Chamas (01/11/2019)

Maradona no México (13/11/2019)

Sem Medo da Vergonha (19/11/2019)

Bikram: Yogi, Guru, Predador (20/11/2019)

Desserviço ao Consumidor (27/11/2019)

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Foto: Reproduçaõ

Oi Ninja (01/11/2019)

Vera – Cores do Inverno (01/11/2019)

Os Muppets conquistam Nova York (01/11/2019)

She-Ra e as Princesas do Poder: Temporada 4 (05/11/2019)

Garotas Harvey para sempre!: Temporada 3 (12/11/2019)

Llama Llama: Temporada 2 (15/11/2019)

Go! Festa Inesquecível (15/11/2019)

O Príncipe Dragão: Temporada 3 (22/11/2019)

Dino-Girl (22/11/2019)

Trolls: O Ritmo Continua!: Temporada 8 (22/11/2019)

Super Monstros Salvam o Natal (26/11/2019)

Vera – Sonhos de Inverno (26/11/2019)

Chip e Potato: Temporada 2 (29/11/2019)

ANIME

Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans: Temporadas 1 e 2 (01/11/2019)

Levius (Em Breve)