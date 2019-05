The Sims 4 está disponível para download gratuito por tempo limitado

A versão básica de The Sims 4 está disponível para download gratuito. A oferta vai até terça-feira (28 de maio). Dá para baixar o jogo na plataforma de jogos para computador Origin, neste link.

Também é possível fazer o download da versão Deluxe, com os conteúdos digitais "Chapéus Incríveis de Animais", "Alma da Festa" e "A Noite Inteira" e a trilha sonora do The Sims 4, por R$ 199,90.

O anúncio foi feito no site oficial da EA, desenvolvedora do jogo. The Sims 4 está disponível para download no PC, Xbox One e PS4 (mas somente a versão de PC está gratuita).

VEJA O COMUNICADO NA ÍNTREGA:

"The Sims 4 está gratuito* para download no Mac e PC até 28 de maio de 2019! É mais fácil do que nunca começar a jogar ou compartilhar a diversão com os amigos. Nesse jogo incrível, você vai curtir o poder de criar e controlar pessoas num mundo virtual onde não há regras. Expresse a sua criatividade personalizando a aparência e a personalidade dos seus Sims. Escolha os trajes, selecione os penteados e dê a eles aspirações de vida. Crie facilmente casas perfeitas para os seus Sim com o Modo Construção e escolha seus designs e decorações preferidos. Desenvolva os relacionamentos dos seus Sims, siga novas carreiras e defina os momentos divertidos e envolventes das vidas deles. Explore belos mundos com ambientes únicos e viaje para vizinhanças nas quais você pode visitar diferentes lugares e conhecer outros Sims interessantes. Seja poderoso e livre no The Sims 4!"