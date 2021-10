The Voice: Boninho anuncia data de estreia e nova dinâmica com 5 jurados

A 10ª temporada de The Voice Brasil já tem data marcada para estrear. Segundo Boninho, o reality de competição musical vai começar a ser exibido no dia 26 de outubro. A atração será transmitida todas as terças e quintas, depois da novela Império, e será apresentada por Tiago Leifert. No Instagram, o diretor revelou que o programa terá cinco técnicos.

São eles: Carlinhos Brown, Lulu Santos, Claudia Leitte, Iza e Michel Teló. "Vem aí a nova temporada com o 5º técnico e muitas novidades. O The Voice Brasil está lindo. Vozes e histórias emocionantes", publicou. Porém, a dinâmica deste ano será diferente. O perfil oficial do programa no Twitter comunicou que: "Um quinto técnico agirá às escondidas, deixando a disputa ainda mais imprevisível e imperdível".

No início do mês passado, o Gshow, já havia dado mais detalhes de como funcionaria a disputa. Teló terá a missão de montar um time especial, formado por participantes que não forem aprovados nas fases das "audições às cegas", perderem as "batalhas" ou forem eliminados dos quatro times nas etapas iniciais.

O quinto técnico assistirá a toda a competição de um lugar à parte, nos bastidores, agindo em tempo real durante as fases. Na hora certa, ele revelará seu time para todos e colocará as vozes de seu grupo para competir de igual para igual com os demais candidatos.