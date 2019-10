Thiago Carleto quer renovar com o Vitória: 'Dinheiro não é tudo'

Thiago Carleto está à vontade na Toca do Leão e quer permanecer nela na próxima temporada. Em pouco mais de um mês em Salvador, o lateral esquerdo se firmou como titular do Vitória e afirma ter reencontrado a felicidade, dentro e fora de campo.

"Dinheiro nenhum paga a felicidade de fazer a sua profissão quando se faz com amor, quando se está feliz, quando se vê a família feliz. É o que tem acontecido comigo em Salvador. Encontrei a felicidade depois de tudo o que passei. Dinheiro não é tudo", declara o jogador de 30 anos.

Thiago Carleto não saiu mais do time desde que estreou com a camisa vermelha e preta, no triunfo por 3x1 sobre o Oeste, no Barradão, dia 9 de outubro. Ele esteve em campo durante os 90 minutos nos cinco jogos da Série B que disputou.

As outras 12 partidas que fez neste ano foram com a camisa do Ceará, clube que defendeu de fevereiro a setembro. As recordações de Fortaleza não são boas. Carleto chegou a ser titular do time alvinegro, mas sofreu com lesões e perdeu espaço no elenco. Na capital baiana, tem mostrado serviço.

"Desde já quero agradecer o carinho da torcida, tenho recebido muitas mensagens de apoio. Quando decidi vir para cá, muita gente perguntou, e ainda me pergunta, o que eu viria fazer aqui. O Vitória nessa situação, tinha outros clubes interessados. Algo me dizia que eu tinha uma missão a cumprir. Poderia muito bem rescindir com o Ceará e ir para casa descansar, passar o final de ano com a família. Venho de um ano e meio complicado, de situações de vida. Tinha certeza que algo ia acontecer quando estivesse aqui", desabafa o lateral esquerdo, que desbancou Capa e Chiquinho.

Satisfeito, Thiago Carleto já avisou que quer renovar contrato com o Vitória. O vínculo atual se encerra em dezembro. "Sem dúvida o desejo de ficar é grande, mas isso só vai acontecer se cumprir a obrigação que tenho, que é deixar o Vitória na Série B. E ano que vem pensar, desde o começo, com mais tranquilidade. Mas para isso precisamos eliminar o risco, ainda não estamos em uma zona confortável", lembra.

O Vitória é o 15º colocado da Série B, com 36 pontos, a quatro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Leão será no sábado (2), às 16h30, contra o Figueirense, no Barradão. Trata-se de um confronto direto, pois o adversário soma 32 pontos e é o primeiro time no Z4, na 17ª posição.

"O clube depende da permanência na Série B. A responsabilidade é nossa, de todos os jogadores. Assumi essa responsabilidade, vou lutar por isso, estou esperançoso e vou lutar bastante para, no mínimo, deixar o Vitória na Série B. Vou esperar chegar dezembro, com o objetivo alcançado, e a gente senta e planeja o ano que vem", encerra Carleto.