Thiago Lopes avalia estreia como positiva e foca em 1ª vitória

O meia Thiago Lopes foi anunciado pelo Vitória na última quarta-feira (28), regularizado no mesmo dia e, depois de fazer apenas dois treinos com o grupo, estreou como titular na sexta-feira (30). A partida, contra o Brasil de Pelotas, terminou com empate sem gols, no Barradão.

Mesmo com o resultado frustrante para o torcedor rubro-negro, Thiago avaliou como positivo seu primeiro jogo com a camisa do Leão, dadas as circunstâncias de sua chegada.

"Dentro das limitações de ter chegado de terça para quarta de madrugada, ter treinado só na quarta-feira e na quinta, avalio que foi estreia boa. Falta de entrosamento ainda tem. Mas acredito que essa semana vai solucionar tudo isso", disse.

O momento do Vitória não é bom. Já são oito partidas sem ganhar e o time, que tinha pretensão de ocupar uma vaga no G4, está mais perto do Z4. Atualmente, o Leão ocupa a 14ª posição, com 21 pontos, mas o Brasil de Pelotas e Náutico, que estão abaixo, têm um jogo a menos, cada. Para Thiago Lopes, é preciso focar em voltar a garantir os três pontos.

"Acho que a gente tem que pensar na primeira vitória. Tem, se eu não me engano, oito jogos que não vence. Temos a nossa meta internamente, sabemos que precisamos melhorar. Acredito que nosso pensamento primeiro é ter a primeira vitória", comentou.

"Quando teve essa proposta do Vitória, comecei a analisar os jogos. A equipe estava jogando bem e, infelizmente, a bola não estava entrando. O meu desafio maior foi vir para um clube de tradição, onde a camisa pesa, e eu tenho certeza que foi a minha melhor escolha", falou Thiago.

O jogador afirmou que é capaz de exercer qualquer uma das funções ofensivas de meio-campo. Confessou que prefere atuar centralizado, mas deixou a escolha para o técnico Eduardo Barroca.

"Nas três posições no meio-campo, eu jogo. Isso é do treinador. A princípio, minha posição é como meia central, mais por dentro que por fora. Isso fica a critério do professor Barroca para jogar por dentro ou por fora", explicou.

"Eu acredito muito na evolução da equipe, penso no coletivo, tenho minhas características que podem acrescentar. Tenho certeza que vamos evoluir dentro de campo coletivamente. Tecnicamente vou ajudar", garantiu Thiago Lopes.