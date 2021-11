Thiaguinho e Carol Peixinho estão namorando desde 'No Limite', diz colunista

O cantor Thiaguinho e a ex-BBB baiana Carol Peixinho estão namorando desde o final de No Limite. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o artista prefere manter o relacionamento dos dois de uma maneira discreta, mas eles têm sido vistos nos mesmos lugares frequentemente.

Ainda de acordo com o colunista, por um lado Carol tem o sonho de fortalecer a relação e até de casar. Já Thiaguinho não quer assumir ninguém publicamente.

Mesmo sem assumirem, os dois têm uma aproximação evidente. São vistos nos mesmos locais, como quando foram se vacinar, ou em festas. Ele também curte as publicações da baiana nas redes sociais.

Desde o fim do casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza, nenhum dos dois se envolveu publicamente com outra pessoa. Já Peixinho teve antes um affair com André Marques, que apresentou o No Limite.