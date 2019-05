Thiaguinho e Fernanda Souza vivem 'casamento de fachada', diz colunista

Um dos casais mais conhecidos e adorados do Brasil está com os dias contados. Pelo menos é o que garante a colunista Fabíola Reipert, da TV Record, sobre Thiaguinho e Fernanda Souza. De acordo com ela, ambos vivem um "relacionamento de fachada".

A culunista explica que questões comerciais impedem a separação do casal. Juntos, eles possuem contatos publicitários e uma campanha de TV. A atriz Fernanda Souza também não quer que, neste momento, o assunto se torne público. A colunista afirma que o casal constantemente se desentende.

Um dos motivos das brigas é a “vida de solteiro” vivida por Thiaguinho. Essa não é a primeira vez que o casamento da dupla fica ameaçado por crises. No passado, porém, eles desmentiram os boatos e trocaram juras de amor nas redes sociais.