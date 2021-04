Tia e sobrinha morrem após batida entre dois carros na BR-324, em Jacobina

Um grave acidente envolvendo um veículo Palio e um Captur na BR-324, no acesso para o distrito de Itaitu, em Jacobina, vitimou a jovem Lorena Laranjeira, 20 anos, e sua sobrinha Lara, de apenas 10 anos, na noite deste domingo (25). Na colisão, outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo o site Augusto Urgente, as jovens estavam no veículo Palio que retornava de Itaitu para Jacobina e acabou se envolvendo no acidente com o Captur, que passava pela BR.

O Samu 192 foi acionado e socorreu os feridos para a UPA 24h. A identificação e o estado de saúde dos sobreviventes não foram divulgados.

Antes da chegada do Samu, Lara e Lorena já haviam sido socorridas por populares, e vieram a óbito durante atendimento no Hospital Antônio Teixeira Sobrinho.

A morte das jovens da mesma família, moradoras do bairro do Leader, causou comoção na cidade e nas redes sociais, com milhares de mensagens de conforto e pesar publicadas para os pais e familiares das vítimas.

A Polícia Civil deverá investigar a real causa do acidente.

Os corpos de Lara e Lorena Laranjeira serão sepultados às 17h desta segunda-feira (26), no Cemitério Campo Santo, na Estrada do Pau Ferro em Jacobina.