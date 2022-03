Tia Má passa por cirurgia para retirada de 11 cistos nas mamas: 'se cuidem'

A jornalista baiana Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má, compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira (23) que precisou passar por uma cirurgia para retirar 11 cistos de suas mamas.

"Poderia ter sido uma cirurgia de estética, mas foi também a retirada de 11 cistos nas minhas mamas. Cirurgia realizada, com sucesso e a certeza que quem toma conta de mim não me abandona", declara.

Ela conta que está bem e ainda fez um apelo aos seus seguidores se cuidem e se permitam receber cuidados. "Façam exames periódicos e entenda a importância de se olhar com mais afeto", escreveu Tia Má.

"Estou grata demais! Só agradeço! Obrigada a quem sem nem saber de nada me mandou energias positivas! Sou muito grata", concluiu.

Caso de racismo

Na segunda-feira (21), a apresentadora relatou na internet ter sido perseguida por um segurança enquanto fazia compras em um supermercado em Lauro de Freitas. Inicialmente, pensou se tratar de um caso de assédio, mas se deu conta de que estava sendo vítima de racismo.

"Ia atrás de mim e eu com medo dele estar me assediando. Até que me dei conta que era o racismo nosso de cada dia. Estava sendo discriminada por ser suspeita. Aquilo foi me dando um desespero. E é assim que a gente enlouquece. Porque não precisa nada ser dito. É o olhar, a perseguição. A abordagem é sempre a mesma. Nos seguem e nos olham como marginais em potencial", escreveu Tia Má nas redes sociais.

Ela gritou na loja e buscou falar com a gerência. Afirmou ainda que, inicialmente, a administração do local tentou negar racismo, mas mudaram a postura durante a conversa. Ainda de acordo com a jornalista, o caso aconteceu no GBarbosa de Vilas do Atlântico.