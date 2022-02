Tiago Abravanel pergunta o que é Fies e é criticado nas redes sociais

O Big Brother Brasil 22 já virou palco para mais uma polêmica. Em uma conversa com Jessilane, Tiago Abravanel surpreendeu a sister e os telespectadores ao demonstrar desconhecimento sobre o Fies, Fundo de Financiamento Estudantil, programa do governo federal que oferece crédito para alunos pagaram cursos em universidades privadas.

Jessi, como é chamada na casa, compartilhava com o brother sua trajetória acadêmica, inclusive como fez para concluir a faculdade. "Fiz o financiamento estudantil numa faculdade particular, mas no curso que eu queria, que era biologia, né".

"O que é o financiamento estudantil?", questionou Tiago. "O Fies. Já ouviu falar no Fies?", indagou ela. "Já ouvi falar, mas conta o que é", respondeu o ator e cantor.

A falta de conhecimento do brother sobre o projeto gerou reações nas redes sociais.

"Tiago Abravanel realmente é só decepção. Além de encarnar o Osho da Anhanguera, essa noite ele perguntou a Jessilane o que era Fies", afirmou um internauta no Twitter.

"A pessoa não saber o que é Fies diz muito sobre a realidade da desigualdade social no país", escreveu outra internauta.

"Tudo bem ele não precisar do Fies, mas não saber o que é? Um dos principais programas do governo voltados para a educação. E o cara paga de politizado, conscientizado", criticou outra.