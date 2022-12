Tiago Leifert dá resposta sobre ter pedido demissão de Casagrande

O texto que o ex-jogador Walter Casagrande fez no UOL sobre o comportamento dos jogadores durante a Copa do Mundo no Catar, repercutiu bastante nas redes sociais e Tiago Leifert, um dos personagens do texto, resolveu responder às acusações.

Segundo Leifert, ele nunca teve intimidade com o ex-contratado da Globo e que nunca destratou nenhum chefe da emissora carioca, ao contrário do que Casagrande escreveu no texto.

"Casagrande: não te conheço direito, mal conversamos na vida, não temos nenhuma intimidade e por isso não tenho nem nunca tive seu telefone. Espero que chegue em você. O que você escreveu sobre mim na sua coluna não é verdade e você sabe. Eu nunca destratei nenhum chefe (deles eu tenho o telefone!), falo com todos e tenho relação ótima com todos", escreveu.

Em seguida, o ex-apresentador do BBB comentou que se Casagrande tiver alguma prova de que ele o prejudicou dentro da Globo, que envie para o jornalista. Ainda no texto, Leifert detalhou que há opiniões divergentes sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo, mas que faz parte do jogo.

"Nós discordamos em várias coisas sobre a vida e a bola, e isso é do jogo. Você acha que não precisamos do Neymar para o Hexa, eu discordo bastante, e ambos vocalizamos isso. É a bola! Faz parte da resenha esportiva. Temos outras discordâncias, supernormal. De resto, o que você escreveu de mim é falso, numa prática que me parece ser o oposto de tudo que você prega", disse.