Tiago Ramos continua padrastro de Neymar, mas namoro com 'Neymãe' será no sigilo

Os fãs do novo casal que tem movimentado as redes sociais nos últimos dias podem comemorar, pois 'Tiaguine' (ou 'Nadiago') segue firme, apesar das notícias apontando um possível término entre Nadine, a 'Neymãe', e Tiago Ramos, o 'Neypadrastro'. Mesmo com o amor inabalável, os dois decidiram mudar os termos da relação, que agora, segundo o jornal Extra, será discreta, no sigilo.

Preocupados com toda a repercussão que o caso tomou, os dois decidiram se afastar por alguns dias até a poeira abaixar. O modelo de 23 anos irá passar uma semana com a família dele em Monteiro, interior da Paraíba. Enquanto isso, Nadine segue em sua mansão na Baixada Santista.

Após a semana sabática, os pombinhos irão se reencontrar, mas ainda sem morar junto no primeiro momento. Inicialmente, Tiago ficará hospedado em um hotel em Santos, adianta o Extra. Mas não será por muito tempo e logo logo os dois voltarão a estar sob o mesmo teto.

Além disso, os pombinhos não irão postar mais fotos juntos e nem serem vistos na rua.

Mas, apesar de tudo, os dois seguem muito apaixonados um pelo outro, tanto que Tiago jamais tirou a aliança de compromisso que carrega.