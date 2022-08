Tierry revela uso de maconha para fins terapêuticos

O baiano Tierry, que está fazendo sucesso pelo Brasil inteiro, já teve depressão e precisou curar a doença com o uso da cannabis. No entanto, antes de fazer a utilização da erva para fins terapêuticos, o artista admitiu que fumava maconha para desestressar.

Em conversa ao podcast Ticaracatica Cast, o artista disse que usava a erva. “Eu sou um cara caretaço. A única coisa que uso, de vez em quando, é maconha. É terapêutico para mim porque eu tive depressão há um tempo, e comecei a fumar. Comprei um beckzinho (sic), pedi para meu produtor fazer para mim e dei uma acalmada. Mas teve uma hora em que parei de usar e está lá até hoje. Tem um meu amigo meu que é médico e me passou o óleo da cannabis”, contou.

Nos comentários do vídeo, que está publicado no YouTube, os internautas brincaram que as inspirações para as músicas que são sucesso do país inteiro são feitas, justamente, devido ao uso da erva. "Cracudo todo, a música, então, já diz tudo", brincou um seguidor. "Tiehit agora vai lançar mais de mil músicas graças a maconha", comentou um fã.

Sobre o coração, o artista, que terminou no começo do ano o noivado com a cantora Gabi Martins, disse que não pretende assumir ou ter um relacionamento sério tão cedo: “Agora estou aproveitando a solteirice. Eu sempre vivi uma vida de me doar para os outros. Quero continuar solteiro, estou feliz”.