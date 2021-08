Tierry toma 1ª dose de vacina: ‘única forma das coisas voltarem ao normal’

Foto: Reprodução

O cantor e compositor Tierry recebeu nesta segunda-feira (9), em Salvador, a primeira dose da vacina contra covid-19. Um registro do momento foi compartilhado nas redes sociais do artista. “Tome sua vacina que é importante e é a única forma das coisas voltarem ao normal e a gente ter saúde", ressaltou o cantor, que já fez música de sucesso citando o coronavírus e, posteriormente, teve complicações com a doença.

O plano da prefeitura para essa segunda era vacinar todas as pessoas com 26 e 27 anos. No entanto, a baixa procura nos postos de vacinação fez a estratégia de vacinação ser revisada. Com isso, todos os soteropolitanos acima dos 26 anos podem ir aos pontos que receberão o imunizante, caso do compositor de 'Rita', que tem 32 anos.

A expectativa era vacinar 50 mil pessoas no dia, mas até as 12h, o vacinômetro apontava apenas 6,1 mil novos imunizados na capital baiana.

Também nas redes sociais, a Prefeitura de Salvador mencionou um trecho da música 'Eu já peguei coisa pior', de Tierry, e aproveitou o sucesso do artista entre os jovens para convocar outros, diante da baixa procura pelos imunizantes na faixa de 26 e 27 anos.

“É, @tierry... a gente já pegou coisa pior e já chamou de amor, mas contra o corona só tem uma solução: vacina! E você, que não é besta nem nada, já garantiu a sua. #BoraVacinar #SalvadorMeuPaís #SalvadorContraOCoronavírus”, postou o perfil oficial da prefeitura. Veja abaixo.