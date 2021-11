TikTok lança ferramenta para pequenos e médios negócios

Queridinha entre o público jovem, entre 16 a 24 anos, que representa 62% dos usuários, o TikTok lança uma plataforma para ajudar as pequenas e médias empresas a gerirem publicidade e conteúdos: TikTok Ads Manager. A plataforma torna a execução de anúncios simples, fácil e eficiente para todas as empresas, ao mesmo tempo em que as ajuda a abraçar novas ideias, tendências e percepções de uma forma escalonável que ressoam com a comunidade TikTok, causando um impacto positivo e duradouro.

Desenvolvedora de produtos de higiene para homens cuidarem de suas barbas, a marca Barba de Respeito foi uma das empresas que experimentou o uso das soluções do TikTok Ads Manager e conseguiu ampliar o número de seguidores.

Em cinco meses de campanha, a marca passou de 21 mil seguidores para 108 mil. Hoje, mais de 90% do tráfego do site são de novos visitantes, o que resultou em um retorno financeiro quatro vezes maior que o investido em mídia.

"O TikTok nos permitiu diversificar nossos investimentos em publicidade digital e dobrar nossa receita diária, além de desempenhar papel importante no aumento do conhecimento de nossa marca e no aumento de conversões diretas e assistidas em outros canais de mídia", diz Junior Gripa, sócio e cofundador da Barba de Respeito.

Ferramenta acessível

O coordenador de Marketing e Negócios Digitais da FGV André Miceli lembra que o Tik Tok Ads Manager é uma plataforma de criação de anúncios, gestão de orçamento, quantidade de cliques e avaliação dos resultados e que também permite a criação de tipos diferentes de publicidade. No in feed, o empreendedor pode disponibilizar propagandas em vídeos, exibidas no feed e com duração de 60 segundos. No modelo chamado Take Cover, o conteúdo pode ser apresentado sem som, em formato de vídeo, com uma imagem que tem de três a cinco segundos de duração.

André Miceli lembra que a nova ferramenta do TikTok possibilita anunciar com um investimento pequeno, fato que amplia a competitividade das PMEs (Foto: Joaquim/Divulgação)

“É importante destacar que o Tik Tok entende que o custo de anúncio para fazer campanha tem que ser de no mínimo 50 dólares por dia. Já para fazer grupo de anuncio, no mínimo 20 dólares por dia. Em resumo, estamos falando de uma plataforma de gestão de anúncios”, esclarece.

Miceli salienta que a ferramenta possibilita anunciar com um investimento relativamente baixo, muito embora, essa obrigatoriedade de valor diário investido não seja uma prática muito comum. “Estamos falando de cerca de R$300. As PMEs conseguem, com baixo investimento, competir no momento que o anúncio é publicado, numa relação muito mais próxima com uma empresa gigante, mesmo ela aparecendo mais vezes, porque o investimento delas é maior. Só que é viável disputar a atenção em igualdade de condições”, afirma.

O especialista diz que as empresas pequenas e médias podem fazer anúncios bem segmentados, encontrar seu público e disputar a atenção dele com mensagens bem construídas.

Estratégias

O sócio e diretor comercial da Squid, martech especializada em marketing de influência e comunidades, Rafael Arty lembra que o TikTok for Business traz funções para administrar campanhas de marketing na rede social, como definir o público-alvo segundo demografia (gênero, idade, localização e interesse) e dispositivo (sistema operacional e preço do aparelho do usuário). O aplicativo também permite gerar relatórios personalizados ou pré-definidos para analisar o desempenho dos anúncios na plataforma.

Rafael Arty reforça a importância de conhecer os hábitos de consumo do público antes de produzir conteúdos para que a ação de marketing seja mais efetiva (Foto: Divulgação)

Para ele, estudar sobre o hábito de consumo de conteúdo da audiência daquele negócio é importante, juntamente com a frequência de postagem e a divisão de conteúdo falando do produto/serviço e conteúdo de entretenimento. “Entender quais são as novidades do momento que geram mais visualização e engajamento, utilizar os 3 primeiros segundos para prender a atenção das pessoas e otimizar a forma de contar histórias onde o produto é um protagonista sem deixar de ser criativo”, sugere.

Rafael acredita que o sucesso entre os jovens se justifique no foco na autenticidade e criatividade, onde o usuário acessa uma variedade de vídeos com tendências diárias, com técnicas como sincronização labial, dança, expressão facial e videoclipes. “A dancinha não é uma necessidade para garantir o engajamento e sim, para garantir a originalidade nas postagens. No entanto, não é o único formato que engaja na rede. Nós conseguimos ver dublagens, humor e muitos desafios que motivam o público a ficar mais tempo no app”, finaliza.

Cinco dicas para o TikTok Ads Manager

1. ‘Storytelling’ antes do produto

Conte uma história para chamar a atenção do seu público. Divirta-se com o conteúdo e mostre o lado divertido de sua marca ou empresa. Pense mais como público do que como profissional de marketing.

2. Seja criativo

Experimente recursos como música e locução para transmitir sua opinião. Inspire-se com as tendências da plataforma e do mundo ao seu redor. Em qualquer área de atuação deve haver situações engraçadas ou curiosas que poderiam ser utilizadas para um conteúdo bastante envolvente.

3. Seja orientado para a plataforma

Explore e aproveite as ferramentas do aplicativo para ajudá-lo a criar conteúdo. E lembre-se de que TikTok é uma plataforma de vídeo que atrai em grande parte um público diversificado. Faça o conteúdo em tela cheia e vertical.

4. Velocidade, não perfeccionismo

Não se preocupe em tornar seu conteúdo perfeito - apenas seja autêntico com sua marca e seja rápido. Embarque nas tendências e crie no momento.

5. Aproveite sua singularidade

TikTok é uma ótima plataforma para se engajar para alcançar um público diverso, que muitas vezes não é atraído pela publicidade tradicional. Portanto, quando se trata de criar conteúdo, sempre que possível, seja autêntico e conheça as tendências que estão acontecendo na plataforma.