TikTok realiza ação interativa no Afro Fashion Day 

Quando o assunto é registrar bons momentos, o post na rede social não pode ficar de fora. Pensando nisso, o TikTok marcou presença no retorno do desfile presencial na passarela mais negra do Brasil, o Afro Fashion Day.

No Terreiro de Jesus, onde o evento foi sediado, a empresa montou duas vitrines dentro do circuito do desfile, para que o público interagisse e criasse seus próprios conteúdos para publicar na plataforma digital.

CONFIRA A COBERUTRA DO DESFILE NO TIKTOK DO CORREIO24HORAS

Além disso, durante o desfile, os modelos também puderam desfrutar do cenário. Ao passar por elas faziam pose e até performances curtas - como pede o aplicativo de vídeos. "Está sendo um elemento a mais, entre tantos outros que já estão presentes nas roupas", comentou a assistente social, Julia Oliveira, 23 anos.