TIM Tec oferece 30 cursos de capacitação gratuitos; veja como ter acesso

O TIM Tec - plataforma de educação a distância do Instituto TIM - oferece 30 cursos gratuitos para quem pretende atualizar o currículo. O vasto conteúdo é voltado a diversas áreas como empreendedorismo, estruturação web, programação, produção de texto, programação em linguagem java, programação de games, dentre outros. Os cursos foram desenvolvidos por especialistas selecionados pelo Instituto TIM a partir de diretrizes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). O conteúdo pode ser acessado pelo site cursos.timtec.com.br.

Trainee nas Americanas

A Lojas Americanas está com inscrições abertas para o Programa Trainee de Loja. Há vagas vagas em diversas cidades do país, incluindo Salvador. As inscrições podem ser feitas pelo site https://lasa.gupy.io/jobs/134773, até o próximo dia 2 de fevereiro.

FIQUE ATENTO

- Sem previsão orçamentária, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA) informou que não realizará concurso público para servidores este ano.

- Já o Ministério Público Militar (MPM) abre no dia 21 as inscrições de novo concurso. O número de vagas ainda não foi definido. A remuneração atual do cargo é de R$ 33.689,11.