Time da Grécia encaminha contratação de Douglas Augusto, do Bahia

Enquanto mapeia o mercado em busca de reforços para o Brasileirão e a sequência da temporada, o Bahia está perto de sofrer uma baixa em seu elenco. O volante Douglas Augusto deve deixar o tricolor nos próximas dias e acertar a transferência para o PAOK, da Grécia.

Em contato com o CORREIO, o empresário do jogador, Allan Espinoza, confirmou a negociação. De acordo com o representante, o time grego apresentou uma oferta de compra ao Corinthians, dono dos direitos do jogador, e a situação está bem avançada.

"Temos uma negociação bem avançada com o PAOK, clube da Grécia, é uma situação de compra dos direitos do jogador junto ao Corinthians", explicou Allan Espinoza.

Aos 22 anos, Douglas Augusto chegou ao Bahia no início da temporada emprestado pelo Corinthians. Em pouco tempo o volante virou titular da equipe. Ao todo ele fez 30 jogos com a camisa tricolor e conquistou o Campeonato Baiano.

Caso a saída de Douglas se concretize, será o terceiro volante a deixar o clube no Brasileirão. Antes, Nilton foi liberado para o CSA e Fernando Medeiros não teve seu contrato renovado. Além de Douglas, fazem parte do atual elenco principal: Gregore, Elton e Flávio. Yuri, que ficou no banco contra o Inter, tem atuado no time de transição.

Nos últimos dias o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, falou sobre a possível saída de Douglas e outros atletas do elenco. Segundo ele, o Esquadrão está se esforçando para não ter perdas durante a pausa para a Copa América.

"Quando o jogador vem por empréstimo temos sempre limitações nas garantias de permanência. Mas estamos trabalhando para garantir a manutenção do elenco. E estamos entre os cinco clubes do Brasil com menor número de atletas emprestados", disse Bellintani ao responder um torcedor no Twitter.